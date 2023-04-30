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НовостиВ мире30 апреля 2023 16:16

Президент Чехии рассказал о самой главной проблеме украинской армии

Глава Чехии Павел: нехватка снарядов делает танки Запада на Украине складским товаром
Роман ПОЛОСИКОВ
Президент Чехии рассказал о самой главной проблеме украинской армии

Президент Чехии рассказал о самой главной проблеме украинской армии

Фото: REUTERS

После визита на Украину президент Чехии Петр Павел заявил, что самой главной проблемой украинской армии сейчас можно назвать нехватку снарядов. Из-за этого, многая техника ВСУ становится складским товаром и в ней нет никакого смысла.

Он отметил, что российская армия имеет значительное преимущество в ракетных установках, арторудиях и в общем количестве боеприпасов.

По его словам, современные танки, переданные Киеву, не имеют никакого смысла из-за критической нехватки боеприпасов, которая и ограничивает планирование контрнаступления.

Ранее KP.RU писал, что в США усомнились в успехе украинского контрнаступления из-за дефицита вооружения. В Вашингтоне не видят, что в результате контрнаступления могут быть серьезные изменения картины на поле боя, поскольку украинские бойцы уже истощены за все время спецоперации.