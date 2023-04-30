Бывшим летчикам и шахтерам поднимут пенсию с первого мая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С первого мая 2023 года вступит в силу закон, который предусматривает повышение пенсий для россиян, которые трудились в летных экипажах самолетов гражданской авиации или в угольной промышленности. Это связано с тем, что работы в этих отраслях была напряженной, вредной и опасной.

В среднем надбавка для летчиков составит около 20 тысяч рублей, а для шахтеров — 5 тысяч рублей в месяц.

Размер надбавки будет зависеть от нескольких факторов — стаж, размер выплаты и сумма дополнительных взносов, которые работодатели в этих отраслях самостоятельно перечисляют за своих сотрудников. В целом эта надбавка пересчитывается один раз в год, по сложной схеме, именно такая процедура произойдет с первого мая.

Относится пересчет будет к сотрудникам, которые имеют право на надбавку за выслугу лет.

Какие новые законы вступят в силу в России с мая 2023 можно узнать в большое статье KP.RU.