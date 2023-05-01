Раскрыты подробности смерти Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля 2023 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет, сообщает сайт KP.RU. Зайцева госпитализировали в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и ушел из жизни в реанимации, отмечает "Пятый канал".

2 марта 1938 года в Иваново родился Вячеслав Зайцев. Он окончил Московский текстильный институт (ныне Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина) в 1962 году. В 1963 году Зайцев представил свою первую коллекцию специальной одежды для работниц сельского хозяйства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1965 года Вячеслав Зайцев начал работать в экспериментально-техническом цехе Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве в качестве художественного руководителя. В последствии он основал небольшое ателье, которое к 1982 году выросло в Московский дом моды (ныне Московский Дом Моды Slava Zaitsev).

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вячеслав Зайцев стал первым советским и российским модельером, который получил право показать свои коллекции на Неделях высокой моды в Париже. Кроме того, в 1989 году он стал победителем саммита "Пять лучших модельеров мира", который проходил в Токио.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вячеслав Зайцев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также удостоен множества других общественных наград и премий. В 2016 году стало известно, что у Зайцева был поставлен диагноз "болезнь Паркинсона".

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