Диетолог раскрыла, можно ли есть селедку каждый день

При выборе селедки нужно обратить на множество факторов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Маргарита Королева в интервью для радио Sputnik поделилась полезной информацией о селедке. Она рассказала, какие ценные вещества содержатся в этом продукте и для кого он является особенно полезным.

Белок, который содержится в рыбе, легко усваивается человеческим организмом, и это одна из причин, почему соленую сельдь следует включать в свой рацион. Одним из главных преимуществ селедки является высокое содержание омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, как подчеркнула Маргарита Королева. Кроме того, продукт богат жирорастворимыми витаминами А, D, Е и К, которые также полезны для организма человека.

По мнению диетолога, селедка особенно полезна для людей с нарушениями липидного обмена, склонных к набору веса, а также для тех, кто много работает и страдает от дефицита сна.

"В селедке содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Она богата такими компонентами, которые оказывают противовоспалительное действие, способствуют профилактике многих болезней, поддерживают нормальную реологию крови”, - отметила Королева.

Королева подчеркнула, что это важно для каждого человека, особенно для тех, кто испытывает нагрузку на работе, страдает от стресса, не высыпается, имеет проблемы с лишним весом и дислипидемией.

С другой стороны, стоит отметить, что селедка содержит много хлорида натрия, поэтому употреблять ее каждый день не рекомендуется, как отметила диетолог.

"На регулярной основе употреблять селедку не стоит. Не всем показаны соленые и гиперсоленые продукты. Особенно людям с гипертонической болезнью и заболеваниями почек. Селедка, которую продают в магазинах, как правило, бывает достаточно соленой для того, чтобы быть противопоказанной этим категориям пациентов. Но полакомиться ею один-два раза в неделю в первой половине дня можно", - уверена Королева.

Диетолог предложила альтернативу соленой селедке. Эксперт пояснила, что свежезамороженная сельдь является лучшим выбором, поскольку позволяет получить всю пользу, включая омега-3 жирные кислоты, без вреда для здоровья от избытка соли.

При выборе сельди важно узнать время вылова и обратить внимание на ее внешний вид.

Королева посоветовала попросить документы при покупке рыбы, которые помогут определить время ее вылова и регион. Она также отметила, что важно обратить внимание на состояние чешуек и глаз: они не должны быть мутными. Кроме того, на поверхности рыбы не должно быть слизи.