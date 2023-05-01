Наталья Власова впервые выложила фото после того, как вышла из комы

Певица Наталья Власова.

После выхода из комы Наталия Власова опубликовала в своих социальных сетях первое фото и поделилась с подписчиками своими мыслями. В своем посте она выразила слова благодарности.

Исполнительница написала в своих социальных сетях, что будет считать, что данная ситуация ей дана для того, чтобы выяснить, сколько добрых людей есть на свете и кто является её друзьями. Она выразила свою благодарность за поддержку и отметила, что она тронута до глубины души удивительными и прекрасными людьми.

Певица отметила, что на самом деле ее здоровье гораздо лучше, чем пишут в СМИ. Она выразила глубокую благодарность всем своим близким, кто был с ней в трудную минуту и поддерживал ее на протяжении всего пути.

Напомним, что ранее 44-летняя артистка упала в обморок на частном концерте. Певицу забрали в больницу с острой сердечной недостаточностью. Но благодаря усилиям врачей Наталье в скором времени стало лучше.