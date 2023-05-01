ВСУ сменили тактику в Артемовске из-за действий ВКС России

ВСУ решили поменять тактику. Фото: REUTERS

Военный эксперт и редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил, что в связи с применением Воздушно-космическими силами России авиационных бомб ФАБ-500 с фугасной боеголовкой в городе Артемовск, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) вынуждены были изменить свою тактику, пишет РИА Новости.

Ранее украинские военнослужащие использовали снайперские позиции, расположенные на верхних этажах жилых домов в городе Артемовск, а также подвальные помещения для создания штабов и складов. Нанесение удара авиабомбой означало ликвидацию как солдат на верхних этажах здания, так и на нижних.

ВСУ планируют, отмечает Леонков, активно использовать БПЛА, в частности, небольшие квадрокоптеры, которые будут установлены на крышах высотных зданий в городе Артемовск.

Леонков заключил, что использование указанных управляемых боеприпасов дало возможность ВКС России действовать за пределами зоны поражения украинской противовоздушной обороны. Кроме того, он отметил, что в этом случае украинская ПВО становится мишенью для российских самолетов прикрытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившие в Артемовске заговорили: Украина угоняла наших детей, а наемники, развлекаясь, стреляли по людям

Откровенный разговор с жителями освобожденных кварталов города. Буквально несколько дней назад штурмовики - «вагнеровцы» вывели этих людей из-под обстрелов, вынесли чуть ли не на руках к своим (подробности)