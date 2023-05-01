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НовостиПолитика1 мая 2023 5:33

Посольство России заявило о разрушении двустороннего сотрудничества с Финляндией

В диппиредставительстве отметили вступление страны НАТО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство России заявило о разрушении двустороннего сотрудничества с Финляндией

Посольство России заявило о разрушении двустороннего сотрудничества с Финляндией

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Финляндии заявило, что двусторонние отношения между Москвой и Хельсинки практически разрушены на фоне вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом пишут «Известия».

«На практике к моменту присоединения Хельсинки к альянсу база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между нашими странами уже была практически полностью разрушена усилиями финской стороны», - заявили в российском посольстве.

В диппредставительстве отметили, что торгово-экономические отношения были сведены до минимума еще в прошлом году, поскольку финские власти максимально осложнили ведение дел с Москвой, в том числе присоединившись к санкционным ограничениям Европейского союза.

Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что считает важным продолжать сотрудничество с Россией, отметив при этом, что для восстановления доверия понадобится время.