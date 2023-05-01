WP заявила о росте «кризиса морального духа» в Meta*

Марк Цукерберг Фото: REUTERS

В коллективе Meta* растет недоверие к Марку Цукербергу из-за массовых сокращений в компании. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на анонимные жалобы работников.

Как сообщает издание, в компании и ранее сталкивались с кризисными периодами, но руководство поддерживало уверенность в будущем, однако сейчас речь идет о десятках тысяч уволенных работника, а также неясных перспективах самой корпорации.

Среди проблем компании была названа низкая окупаемость инвестиций в «метавселенную». Кроме того, отмечается, что на всю IT-сферу плохо повлияло повышение процентных ставок, а также общая геополитическая нестабильность.

В статье говорится о том, что сейчас Марк Цукерберг вынужден объявить о сокращении расходов, в основном за счет уменьшения числа рабочих мест, рассчитывая таким образом облегчить адаптацию компании к изменившийся экономической обстановке.

Напомним, еще в марте этого года появилось сообщение о том, что Meta* намерена сократить 10 тысяч сотрудников компании, а Цукерберг сообщил, что будут закрыты примерно 5 тысяч дополнительно открытых вакансий.

* Организация признана экстремистской в РФ