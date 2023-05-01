Пользователей Twitter шокировало перевоплощение Джо Байдена в Темного Брэндона. Фото: REUTERS

Пользователей Twitter раскритиковали решение президента США Джо Байдена перевоплотиться в Темного Брэндона.

В своем микроблоге американский президент опубликовал отрывок из выступления на ужине для корреспондентов Белого дома. «Я готов смириться с вашими шутками, но я не уверен насчет Темного Брэндона», - заявил он.

«Это такой кринж, что становится больно», - прокомментировал публикацию один из комментаторов.

«Да, Джо. Смейся, пока американцы страдают. Классно», - написал еще один.

Другой комментатор назвал Байдена жалким стариком, а еще один - посмешищем.

Темный Брэндон - образ Джо Байдена, который стреляет лазерами из глаз, как супергерой. Персонаж зачастую используют в виде мема, заявляя, что комичная версия американского лидер означает, что тот «переходит в наступление».

Как писал сайт KP.RU, на ужине для корреспондентов Белого дома 80-летний Байден назвал себя мужчиной в самом расцвете сил.