Силы России срывают контрнаступление ВСУ упреждающими ударами Фото: REUTERS

Военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов в беседе с Ura.ru рассказал, что российские войска срывает контрнаступление украинской армии постоянно нанося упреждающие удары при помощи авиации и артиллерии, а также планирующих авиабомб.

«Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва», - сказал военный эксперт

По словам Кнутова, у российских сил есть все необходимое для того, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) осуществить планы по контрнаступлению.

Напомним, ранее CNN назвал три фактора, затягивающие контрнаступление украинских войск. Самым главным фактором был назван сложный комплекс российской линии обороны. Кроме того, говорилось и о явном преимуществе российских сил в воздухе.