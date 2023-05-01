Девять стран ОПЕК+ начали добровольное снижение добычи нефти до конца 2023 года Фото: REUTERS

Девять стран, которые являются участниками соглашения ОПЕК+, с мая 2023 года начали добровольное сокращение добычи нефти, которое продлится до конца этого года. Отмечается, что общий объем снижения производства должен быть на уровне 1,66 млн баррелей в сутки.

В заявлении, которое было опубликовано на сайте ОПЕК после заседания мониторинга, сказано о том, что превентивные меры по сокращению добычи нефти имеют своей целью поддержать стабильность нефтяного рынка.

О планах дополнительно ограничить добычу нефти сообщили Алжир, Ирак, Кувейт, Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Габон, а также Россия, которая продлила до конца этого года действовавшее до конца июня 2023 года решение о сокращении добычи черного золота.

Добровольное снижение добычи нефти будет дополнением к уже действующему с ноября прошлого года плану ОПЕК+, который был направлен на сокращение добычи черного золота на 2 млн баррелей в сутки.

Напомним, ранее Telegraph писал о том, что ОПЕК+ нанесет по западным странам тройной удар сокращением добычи нефти, отмечая также выигрышное положение Москвы благодаря энергетической политике Саудовской Аравии.