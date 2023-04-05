Telegraph: ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар сокращением добычи нефти

Обозреватель Лоуфорд отметил выигрышное положение России благодаря энергетической политике Саудовской Аравии. Фото: REUTERS

Западные санкции на российские энергоносители «запоздали», а Россия получила выигрышное положение благодаря направленной против США энергетической политики Саудовской Аравии. Об этом пишет обозреватель издания Telegraph Мелисса Лоуфорд.

Существующее положение Лоуфорд охарактеризовала как «тройной удар» для Запада.

«Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, увеличив ее доходы», - написала обозреватель, резюмировав, что Россия зарабатывает на продаже нефти, пока Запад слабеет под давлением инфляции.

Ранее сообщалось, что Япония покупает нефть из России по ценам выше установленного странами «Большой семерки» потолка в 60 долларов за баррель. По информации WSJ, это стало возможным после получения согласия США на покупку российской нефти по ценам выше предельного уровня для собственных компаний. Отмечается, что объем закупок хоть и незначительный, но «представляет собой разрыв в единстве возглавляемых США усилий по установлению глобального предела в 60 долларов за баррель на закупки российской сырой нефти».

Кому и за сколько Россия продает нефть и газ, читайте здесь на KP.RU.