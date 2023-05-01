За госизмену на Украине будут судить экс-депутата Волошина

Парламентарию грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет Фото: www.youtube.com

Дело по обвинению в государственной измене бывшего депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Олега Волошина было передано в суд. Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.

В феврале этого года служба безопасности Украины заочно предъявила депутату обвинение в государственной измене, после чего Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Волошина.

Как передает Госбюро расследований, на протяжении последних лет депутат публично - в интервью и с трибуны Верховной рады – «вел подрывную деятельность против Украины», что вредит суверенитету, а также территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности стране.

Парламентарию грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 15 лет.

Напомним, ранее Волошин заявил, что русофобские настроения на Украине привели к образованию «неподсудных радикалов», готовых штурмовать парламент.