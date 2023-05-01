В Кишиневе задержали вице-председателя молдавской партии "Шор" Таубер

В аэропорту Кишинева задержали вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. Она подозревается в нарушениях правил финансирования партии, сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией.

Как стало известно, Таубер была задержана в аэропорту при попытке сесть на рейс в Израиль. Задержание произвели на основании прокурорского распоряжения и нарушения обвиняемой условий примененной к ней меры пресечения

"Ранее оппозиционер проигнорировала запрет на выезд из пункта, в котором она проживает. В Был риск, что Таубер может скрыться от правосудия", - приводит сообщение прокуратуры ТАСС.

В прошлом году в отношении Таубер выдвинули обвинение по двум уголовным делам, которые касаются фальсификации отчета о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы.

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