Atlantico: в Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины Фото: Shutterstock

В Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины, откуда в европейские страны нелегально провозят наркотики, а также оружие. Об этом пишет обозреватель Ксавье Рофе в статье для французского издания Atlantico.

«Мы оказались в такой ситуации семь месяцев спустя. И, как и предсказывали, Западная Европа является почти единственным бенефициаром этой незаконной торговли», - сказано в статье, где отмечается, что по мере того, как Киев получает современное западное оружие, АК-47 скрывают для следующий перепродажи.

В материале также говорится о том, что злоумышленники используют миллионы беженцев для перевозки нелегальных товаров из Украины, усиливая таким образом неконтролируемую криминализацию Восточной, а также Юго-Восточной Европы.

По словам Рофе, весь этот процесс, который, как он отмечает, игнорируется армией и СМИ, «будет продолжительным и опасным». «Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», - добавил он.

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