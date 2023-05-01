Экс-разведчик США Риттер назвал планируемое контрнаступление ВСУ тяжелым для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший разведчик Соединенных Штатов и экс-инспектор Организации Объединенных Наций (ООН) по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер назвал планируемое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) тяжелым для Киева, указав на то, что на данный момент украинские войска несут большие потери.

«Мне представляется, что украинская армия несет серьезные потери, для них контрнаступление будет тяжелым и непростым, но это их решение», — заявил бывший разведчик США.

Напомним, накануне ранее CNN назвал три фактора, которые затягивают контрнаступление украинской армии. Как писал сайт KP.RU, самым главным фактором назвали сложный комплекс российской линии обороны. Кроме того, отметили явное преимущество российских сил в воздухе, а также отсутствие момента неожиданности.