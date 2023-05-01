Российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны России заявили, что в ночь на понедельник, 1 мая, российские войска нанесли групповой ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

В сообщении отмечается, что удар нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

Уточняется, что в результате Вооруженные силы (ВС) России нарушили работу предприятий, выпускающих военную технику, а также вооружения и боеприпасы для украинских войск.

Напомним, накануне Военный аналитик, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что российские войска срывают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно нанося упреждающие удары при помощи авиации и артиллерии, а также планирующих авиабомб.