Украинские войска потеряли до 330 военных на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 1 мая, заявили, что «Южная» группировка российских вооруженных сил на донецком направлении за минувшие сутки уничтожила до 330 украинских военных, а также десять единиц техники и склад боеприпасов.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 330 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30», - сказано в заявлении военного ведомства.

В министерстве отмечают, что в этом районе российская авиация совершила шесть самолетовылетов. Как сообщается, что артиллерией были выполнены 64 огневые задачи. В районе Новоукраинки в Донецкой Народной Республики (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, в минувшую субботу, 29 апреля, сообщалось, что российские войска уничтожили свыше 575 украинских военных и наемников на Донецком направлении.