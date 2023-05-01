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НовостиПолитика1 мая 2023 11:36

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Удары нанесли российские ракетные войска, а также артиллерия и авиация
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Российские войска поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Угледаром

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в понедельник, 1 мая, заявили, что российские ракетные войска, а также артиллерия и авиация поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили, за минувшие сутки на Донецком направлении было уничтожено до 330 украинских военных, а также склад боеприпасов и десять единиц техники, в том числе один танк, гаубица Д-30, а также четыре боевые бронированные машины и четыре автомобиля.