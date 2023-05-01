Партия «Русский союз Латвии» проводит митинг против русофобии в Риге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Риге у памятника поэту Янису Райнису партия «Русский союз Латвии» проводит митинг с требованиями отказаться от русофобии, вернуть качественное образование на русском языке и разрешить праздничные мероприятия 9 мая. Об этом стало известно на сайте партии.

В партии отметили, что в Латвии ухудшается ситуация с правами человека, а также появляется все больше антироссийских инициатив — снос памятников, отказ от обслуживания на русском языке, переименование улиц и отмена спектаклей на русском.

Митингующие требуют отмены новых требования для граждан РФ, которые проживают в Латвии, а также не ограничивать свободу слова, снять обвинения с журналистов и достойные социальные гарантии для всех жителей Латвии.

Отмечается, что митинг был согласован с властями города.

Ранее один латвийский журналист заявил, что Латвия уже превратилась в помойку, а бизнес стал банкротиться все быстрее. Это началось после разрушения советской промышленности и невероятной коррупции властей страны.