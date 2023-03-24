Латвия превратилась в помойку, города погрузились во тьму, бизнес банкротится один за другим: Шокирующее признание рижского журналиста

Вид на реку Даугава в Риге. Фото: Alexander Welscher dpa/picture-alliance/TACC

В Советском Союзе Латвия считалась «советским Западом». Как живет сейчас эта страна, прежде всего ее русскоязычные жители, а они составляют примерно 40 процентов населения? Ведь обидная приставка «советский» давно отброшена, и Латвия стала по-настоящему Западом. Об этом - наша беседа с латвийским журналистом, который, по понятным причинам, попросил об анонимности. Уж слишком рьяно власти его страны борются «за свободу слова» - что не так - в тюрьму!

«Латвия стала помойкой»

- До сих приезжаю в Москву, говорю, что из Латвии, в ответ: ах, да, Юрмала, рестораны, варьете… Эти люди в Латвии были последний раз лет двадцать или хотя бы десять. Сегодня Латвия – помойка и в прямом, и в переносном смысле.

- Не слишком сурово? Ну в переносном, с учетом политического «момента», еще куда ни шло...

- В прямом. Объясню. Когда была разрушена советская промышленность, в коррумпированной латышской политической среде стало очень модно заключать контракты на ввоз в страну отходов. Это старались не замечать, скрывали от прессы, но один скандал громыхнул очень сильно. В июне 2016 года рядом с городом-курортом Юрмала загорелся огромный склад старых автопокрышек. Оказалось, они свозились из Швеции, якобы на переработку. Правительство на голубом глазу утверждало, что это вторсырье, даже какие-то производства открыли. Целая цепочка людей получала миллионы евро грантов по всяким экологическим программам. А в реальности покрышки лежали огромной горой. Когда загорелись, черное облако дыма из Юрмалы было видно даже в Стокгольме, на другой стороне Балтийского моря.

Сегодня Рига безлюдна, кафе, гостиницы банкротятся одна за другой. С прошлого декабря отключают свет на улице. Мои дети были в шоке, впервые побывав в Москве, они никогда не видели столько людей на улице и столько света. Рига в прямом смысле слова погрузилась во тьму. Это в Латвийская ССР на Рижской киностудии в советских детективах все европейские города – Берн, Париж, Брюссель, Берлин снимались в Риге или в Таллине. Все это ушло в небытие.

Власти готовятся к войне с Россией?

- Разруха страшная, - продолжает мой собеседник. - Обваливаются мосты, некоторые магистральные пути ремонтируются по пять лет. Похоже, все это для того, чтобы русские танки не прошли… Единственное, что ускоренно строится - железная дорога Rail Baltica с узкой европейской колеей. Можно предположить, что ее прокладывают для прифронтового снабжения по железной дороге. Потому что пассажиропоток на линии Хельсинки – Таллин – Рига – Вильнюс – возможно, еще Варшава, крайне небольшой. А вот как железнодорожная линия параллельно с границами России и возможной линией фронта - это очень убедительная версия. Так что перекопанная Рига в сравнении с быстро строящейся сейчас Rail Baltica оставляет ряд вопросов, на которые нет ответа.

Август 2022 года. Снос памятника Освободителям Риги в Пардаугаве. Фото: Стрингер/ТАСС

- Но власти Латвии и не скрывают, что готовятся к войне с Россией.

- Да, Леонид Калныньш, главнокомандующий латвийских Национальных вооруженных сил, заявил, что мы на финишной прямой проекта закупки более тяжелых боевых машин и танков. Чтобы быть готовыми к «конвенциональной войне». Если при вступлении в НАТО президент Вайра Вике-Фрейберга отшучивалась, что альянс нужен для отпора тем, кто кто нападет на Латвию, пусть это будут хоть марсиане, то сейчас главком Калныньш не скрывает, что, да, это Россия. И страна должна быть готовой к долгой и затяжной войне с Россией. Все маски сброшены, карты открыты. Все сказано прямым текстом.

Как из Коли сделать Николайса

- Это правда, что с русским языком нынче в Латвии совсем беда?

- Вот история, о которой доподлинно знаю. К ребенку, который подписывает рисунок своим именем «Коля», подходит русская воспитательница в бывшем русском саду, стирает «Коля» и просит мальчика написать «Николайс» на латинице. Это началось со второй половины прошлого года, когда было успешно покончено со всеми советскими памятниками. Самый большой в Риге снесен 26 августа – подарок к Дню независимости Украины, как сказал наш премьер. И потом они стали уничтожать остатки бывших русских детских садов и школ. Очень многие преподаватели уволились, не пройдя языковой проверки на самую высокую категорию знания латышского языка. А те, кто остались, будут говорить с русским ребенком только по-латышски.

Сына Вии Артмане Каспарса Димитерса, поэта-песенника, просто с грязью смешали за стихотворение «Святая Русь», он сборник выпустил «Я латыш и русский». Как ты можешь называть себя русским? Как ты можешь Русь называть святой в своих произведениях? Ты же видишь, какой страшный агрессор рядом с нами!

Чемодан, вокзал… Россия?

- Есть расхожий тезис: что же русские, которые живут в Латвии, оттуда не уезжают, раз там так плохо?

- За тридцать лет независимости Латвия потеряла миллион населения из 2,8 миллиона на момент распада Союза. Многие уехали в Израиль, многие возвратились в Россию. Сейчас вторая волна, русские люди бегут. Основатель крупнейшего даугавпилсского портала gorod.lv Елена Куранова в 2015 году переселилась в Воронеж. Крупный бизнесмен, который прекрасно работала в связке с авиакомпанией airBaltic, полностью закрыла дело из-за того, что в Москву и Санкт-Петербург самолеты теперь не летают и уехала в Пензенскую область. Таких примеров много.

- Но они не на слуху…

- Люди не всегда говорят об этом публично. Потому что остались родственники, родители. Вадим Авва (Алексеев), из старинного рода староверов, пишет стихи, поддерживает донбасских воинов, создал вокруг себя когорту молодых поэтов. Он уехал с сыном полтора года назад. ВНЖ получал не без бюрократических сложностей. Отказался от потомственного гражданства Латвии, получил российское. Он был блестящим телевизионным журналистом в начале 90-х, потом пресс-секретарем одного нашего банка, который при всех властях очень хорошо работал. Сидел бы там и сидел. Но он говорит: душно, больше там не могу ни слышать это, ни видеть, ни читать.

Если сейчас подойти в Управление дел гражданской миграции – паспортный стол, послушать разговоры народа, то латыши в основном все едут на запад – Ирландия, Великобритания, Германия. Русские едут на восток – Россия и Беларусь в основном. Но это билет в один конец. Вернуться в Латвию – страшный сон. Кто-то бежит, уже чувствуя войну.

Чемодан, вокзал… Рига?

- Что ж это вы так мрачно о стране - члене «цветущего сада» ЕС? Ведь и из Россию в Ригу многие в последнее время перебрались.

- А помните шутку, которая недавно еще по эфирам гуляла? В тоталитарной недемократической России телеканал «Дождь» проработал 12 лет, а в демократической Латвии – четыре с половиной месяца… «Дождь» имел право обжаловать решение о своем закрытии в суде. Если бы выиграл, продолжал вещание на территории Латвии. Но не успели «дождевики» принять решение – обжаловать или нет, вышел президент Левитс и сказал: все равно мы запретим…

История с Чулпан Хаматовой тоже показательна. Она думала, что ее будут принимать овациями и криками «Ура!», снисходительно смотреть на то, что она говорит на русском. Она поддалась на уверения режиссера Алвиса Херманиса, с которым работала еще в Театре наций у Миронова: приезжай в Латвию, тебе в этой «грязной Рашке» нечего делать… У Херманиса друзья были застройщики, они и продали ей жутко дорогое жилье в Цесисском районе, за сто километров от Риги, там совсем глушь. По газетам слухи ходили, что режиссеру сказали спасибо за такую знатную покупательницу. Хаматова теперь в Грузии, в Латвии страшно разочаровалась, но продать свою квартиру за те деньги, за которые купила, наверняка не сможет.

- У нас немало тех, кто убежден: уехавшие в Латвию после начала СВО, выбрали свободную страну. Как это соотносится с тем, что вы говорите: по-русски нельзя, дерзить правильной политике правительства не сметь…

- Нет, не так: «Рот закрой, пошел вон, ты кто такой!?» Латвийский политический истеблишмент охамел. Последний пример. 16 марта, в «день памяти Латышского добровольческого легиона СС» было традиционное шествие. Нескольких столетних дедушек несут, везут на колясках. Но был весь политический бомонд в полном составе. И в этот момент по-русски на FM-радиостанции звучит: «Полиция безопасности предупреждает прокремлевски настроенные элементы, не идите на провокации, потому что мы всех вас отследим».

Шествие националистов в Риге 16 марта 2023 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три пути русской общины Латвии

- Получается, что перспектив у русскоязычной общины Латвии просто нет?

- У нее есть три пути. Первый – стать латышом, поменять фамилию на латышскую. Две тысячи человек в прошлом году из Ивановых превратились в Круминьшей и прочих. Но это их не спасет. Они все равно будут чужими. Если ты хорошо говоришь по-латышски, акцент у тебя неправильный. От акцента избавишься – мы все равно знаем, что ты русский. Но многие пытаются. Их еще называют «вырусь».

Вторая категория – борцы. Владимир Линдерман, Руслан Панкратов, многие другие. Как только они пытаются что-то сделать, их тут же хватают в тюрьму. Они сидят по полгода, потом их выпускают под подписку. Уголовное дело продолжается. И так может тянуться до десяти лет. Александра Дубьяго, который 9 мая вышел с российским триколором в Риге в прошлом году, пытали электрическим током. Они сидят в самых грязных камерах, к ним самое хамское отношение. Надзирателям можно - это же русские…

И третий вариант – просто уехать. Многие уезжают в Беларусь. Роман Самуль, блогер, уехал. Александр Цветков, тоже достаточно известный, поехал в Минск. Они там живут небогато, но в гармонии с собой, потому что не хотят становиться «вырусью».

Гражданин России? На выход!

- Когда гражданам России в Латвии, чтобы получить ВНЖ, надо обязательно сдать экзамен по языку?

- Записаться на экзамен надо успеть до 31 марта. Если до конца июня не сдашь по графику, то с 1 сентября у тебя автоматом аннулируется вид на жительство. В какой форме будет депортация - жесткой или нет - пока не ясно.

- А получится владельцам особнячков и уютных квартир в Юрмале записаться в категорию «вырусь» и попросить гражданство Латвии?

- Это очень сложно. Нужно прожить в стране суммарно десять лет. Потом попытаться пройти натурализацию. Достаточно сложный и идеологически жесткий экзамен по истории, где Гитлер всегда был хорошим, а Сталин – плохой. Плюс нужно сдать латышский на достаточно сносном уровне. Вряд ли получится у всех желающих.

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