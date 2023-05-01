На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии произошел взрыв Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пути следования кортежа с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым. Это произошло в 11:45 на трассе между Софией и городом Самоков. Об инциденте сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По предварительной информации взрывное устройство сработало около одного из автомобилей колонны, но никто не пострадал.

Очевидны поведали, что речь идет об «очень сильном взрыве». На месте уже работают силовые службы, которым предстоит выяснить всю картину происходящего. Для этого уже завтра будет собрано совещание между главой МВД и прокуратурой, на котором будут приняты соответствующие меры.

Ранее KP.RU рассказывал, что Болгария ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, а ограничения не коснуться только транзита через страну. Власти страны заявили, что это сделано на фоне угрозы «серьезных последствий» для местных аграриев.