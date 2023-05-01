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НовостиПолитика1 мая 2023 14:28

Рогов: Украина завершила переброску войск из центральной части страны в Запорожье

На запорожское направление переброшены все три бригады
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Рогов: Украина завершила переброску войск из центральной части страны в Запорожье

Рогов: Украина завершила переброску войск из центральной части страны в Запорожье

Фото: REUTERS

Украинские власти завершили переброску войск из центральных регионов страны в подконтрольную им часть Запорожской области. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Все три бригады переброшены на запорожское направление, на данный момент они рассредотачиваются. При этом, боеприпасы и техника, например, 46-ой десантно-штурмовой бригады находятся в Павлограде", - заявил Рогов РИА Новости.

Кроме того, по словам Рогова, к концу недели на линию фронта должна доставить 116-ю и 118-ю бригады территориальной обороны и 46-ю десантно-штурмовую бригаду.

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" заявлял, что за счет потери складов в Павлограде три бригады ВСУ теперь не смогут начать активные боевые действия. Склады были потеряны в результате ударов российских военных.