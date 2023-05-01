МИД Германии заявил о возвращении в Берлин части немецких дипломатов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть сотрудников немецких представительств первого мая покинули Россию, однако их количество не называется. Сейчас они прибыли в Берлин. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Германии.

В ведомстве напомнили, что в середине марта ряд работников российских дипмиссий покинули Германию, поскольку их деятельность сочли «не соответствующей дипломатическому статусу».

После этого Российское правительство приняло ответные меры и попросило покинуть страну аналогичное количество немецких дипломатов.

Ранее стало известно, что МИД Германии принял решение о массовой высылке российских дипломатов из страны. Таким образом Германия решила пойти на разрушение отношений двух стран, которые выстраивались долгие годы.

Отмечается, что при это власти Германии обманули все мировое сообщество, заявляя ранее, что не планируют афишировать высылку российских дипломатов.