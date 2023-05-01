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НовостиПроисшествия1 мая 2023 16:08

Черноморский флот совместно с силами ПВО отражает атаку на внешнем рейде в Севастополе

Один беспилотник сбит
Роман ПОЛОСИКОВ
Черноморский флот совместно с силами ПВО отражает атаку на внешнем рейде в Севастополе

Черноморский флот совместно с силами ПВО отражает атаку на внешнем рейде в Севастополе

Фото: Александр ГЛУЗ

Черноморский флот вместе с силами противовоздушной обороны сейчас отражает атаку беспилотников на внешнем рейде в Севастополе. Один из беспилотников удалось сбить. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Все службы города находятся в полной готовности, а жителям стоит сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

Ранее стало известно, что на западе Крыма также удалось сбить беспилотник силами противовоздушной обороны. Никаких пострадавших и разрушений не было. Военнослужащие эффективно и четко выполняют свои задачи, поэтому безопасности жителей ничего не угрожает.

Еще 29 апреля также удалось уничтожить сразу два беспилотника, которые были в небе над Крымом. Никаких последствий для города и жителей не было благодаря слаженной работе военнослужащих.