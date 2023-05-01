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НовостиПроисшествия1 мая 2023 15:49

На западе Крыма ПВО сбила беспилотник

Военнослужащие сработали эффективно и четко
Роман ПОЛОСИКОВ
На западе Крыма ПВО сбила беспилотник

На западе Крыма ПВО сбила беспилотник

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На западе Крыма силами противовоздушной обороны удалось сбить беспилотник. Военнослужащие решили поставленную задачу эффективно и четко и безопасности жителей ничего не угрожает. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только той информации, которую предоставляют проверенные источники.

Ранее KP.RU рассказывал, что под Энергодаром российские военные сбили американский беспилотник, который используют Вооруженные силы Украины. Он использовался для разведки и подготовки к различным операциям украинских диверсионных групп, а выполнять свои функции он мог без непосредственного участия оператора.

Также 29 апреля средства ПВО в Крыму сбили два беспилотника над городом, при этом пострадавших и каких-либо разрушений не было. Благодаря слаженной и профессиональной работе военнослужащих, жителям города ничего не угрожает.