На западе Крыма ПВО сбила беспилотник Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На западе Крыма силами противовоздушной обороны удалось сбить беспилотник. Военнослужащие решили поставленную задачу эффективно и четко и безопасности жителей ничего не угрожает. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только той информации, которую предоставляют проверенные источники.

Ранее KP.RU рассказывал, что под Энергодаром российские военные сбили американский беспилотник, который используют Вооруженные силы Украины. Он использовался для разведки и подготовки к различным операциям украинских диверсионных групп, а выполнять свои функции он мог без непосредственного участия оператора.

Также 29 апреля средства ПВО в Крыму сбили два беспилотника над городом, при этом пострадавших и каких-либо разрушений не было. Благодаря слаженной и профессиональной работе военнослужащих, жителям города ничего не угрожает.