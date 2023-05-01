МВФ: в мире наблюдается постепенный отказ от американского доллара Фото: REUTERS

Во всем мире постепенно наблюдается отказ от использования американского доллара, однако на данный момент сложно говорить о какой-либо альтернативе. С таким заявлением выступила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на площадке Института Милкена в Вашингтоне.

— Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время, — заявила Георгиева.

Тенденция отказа от использования американской валюты началась на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Доверие многих стран в мире к доллару постепенно утрачивается, а многие из них начали постепенно уходить от применения доллара в международных расчетах.

Ранее самый богатый банкир Азии Удай Котак назвал доллар «крупнейшим финансовым террористом». Помимо этого он сказал, что пора создать новую резервную валюту.