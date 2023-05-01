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НовостиПолитика1 мая 2023 18:24

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Запад «сдал» интересы Украины

В НАТО и Евросоюз Украину никто не планирует брать
Роман ПОЛОСИКОВ
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Запад «сдал» интересы Украины

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Запад «сдал» интересы Украины

Фото: REUTERS

Отказ Запада принимать Украину в НАТО и Евросоюз дает понять, что они «сдали» все ее интересы. Теперь все партнеры реализовывают только собственные цели. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Он предположил, что США вскоре перестанут давать Украине деньги и вооружение, поэтому все может закончиться уже этим летом.

Без денег Киев не сможет выплачивать даже пенсии, на которые нужно около 4-5 миллиардов в месяц, а взять их больше неоткуда. Погода, на которую вечно ссылаются украинские чиновники, видимо никогда не улучшится, поэтому уже понятно, что внутри Украины разрастается хаос и никто не знает, что делать.

Ранее Олег Соскин заявил, что Польша провоцирует прямое столкновение с Россией. Они намеренно проводят провокационную политику в отношении российской дипмиссии.