Мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, которые преследовали местных девушек. Данное видео градоначальник опубликовал на своей странице в соцсетях. Об этом сообщает index.hu.

Как заявил Дьюрич, из местного общежития рабочих пришло две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек. Градоначальник заявил, что не собирается терпеть подобные случаи.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», - заявил он.

Мэр в сопровождении правоохранительных органов прибыл в общежитие украинских рабочих, потребовав от них вернуться на родину. Дьюрич также потребовал от правоохранителей решительных действий для защиты местных жителей.

Напомним, накануне обозреватель французского издания Atlantico написала о том, что в Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины, заявив о нелегальной торговле наркотиками и оружием.