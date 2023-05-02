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НовостиВ мире2 мая 2023 4:47

Мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин

Градоначальник потребовал от правоохранителей решительных действий для защиты местных жителей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин

Мэр венгерской деревни потребовал от украинских беженцев уехать на родину после нападений на женщин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр венгерской деревни Керепеш Ласло Дьюрича разогнал украинских беженцев, которые преследовали местных девушек. Данное видео градоначальник опубликовал на своей странице в соцсетях. Об этом сообщает index.hu.

Как заявил Дьюрич, из местного общежития рабочих пришло две жалобы на то, что гастарбайтеры из украинского Закарпатья изнасиловали 16-летнюю и 22-летнюю девушек. Градоначальник заявил, что не собирается терпеть подобные случаи.

«Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша», - заявил он.

Мэр в сопровождении правоохранительных органов прибыл в общежитие украинских рабочих, потребовав от них вернуться на родину. Дьюрич также потребовал от правоохранителей решительных действий для защиты местных жителей.

Напомним, накануне обозреватель французского издания Atlantico написала о том, что в Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины, заявив о нелегальной торговле наркотиками и оружием.