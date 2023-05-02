Helsingin Sanomat: Финляндия и США обсуждают соглашение о возможности размещения военных баз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хельсинки готовит соглашение с Вашингтоном, которое даст возможность размещать американские военные базы на территории Финляндии. Об этом стало известно газете Helsingin Sanomat.

Отмечается, что соглашение позволит Вооруженным силам Соединенных Штатов использовать территорию Финляндии и базы для обучения, а также хранения материалов. Президент Финляндии Саули Ниинисте объяснил соответствующие соглашение максимизацией безопасности страны, а также назвал Вашингтон основным фактором в данном вопросе.

Напомним, на прошлой неделе, 27 апреля, пресс-служба Министерства экономики и занятости Финляндии сообщила, что Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение по ядерной энергетике. Как сообщалось, договор направлен на сотрудничество в вопросах технологий ядерной энергетики, а также обращения с ядерными отходами и их захоронения.