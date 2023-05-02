В Госдуме работают над законопроектом о выплатах за продолжительный брак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы от ЛДПР работают над проектом закона, который предусматривает выплаты для супружеских пар за продолжительность брака после 20 лет пребывания в нем. Об этом заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов, отметив, что в некоторых регионах уже действуют разные меры поддержки таких пар.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи … Было бы правильно предложить рассмотреть федеральную инициативу для тех, кто находится долго в браке», - приводит ТАСС заявление парламентария.

Нилов заявил, что его фракция предлагает выплачивать каждому супругу после 20 лет брака по 20 тысяч рублей. Такие выплаты предлагают производить каждые пять лет. Кроме того, собственные меры соцподдержки смогут устанавливать и российские регионы.

Парламентарий также заявил, что данный проект закона хотят посвятить Владимиру Жириновскому, «чей первый и единственный брак продлился много десятилетий». Документ собираются направить на отзыв в кабмин до конца весенней сессии Госдумы.

Напомним, ранее появилось сообщение, что Госдума собирается рассмотреть возможность отказывать в предоставлении гражданства из-за фиктивных браков.