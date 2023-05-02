Марочко допустил начало контрнаступления ВСУ к 9 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко предположил, что украинские войска начнут контрнаступление к 9 мая, а в ближайшее время возможна провокация.

По его словам, к концу текущей недели ожидается благоприятная погода, позволяющая украинским военным в полной мере использовать поставленное Северным альянсом вооружение и технику, приводит ТАСС его заявление.

Марочко заявил, что на данный момент украинские войска накапливают материально-технические средства, а также формируют ударные группы для того, чтобы провести контрнаступательные действия.

Напомним, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер назвал планируемое контрнаступление украинских войск тяжелым для Киева, отметив, что на данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.