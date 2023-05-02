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НовостиПолитика2 мая 2023 9:55

Посол Украины в Лондоне объяснил задержку начала контрнаступления ВСУ плохой погодой

Погодные условия не позволяют продвигаться тяжелым танкам, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Украины в Лондоне объяснил задержку начала контрнаступления ВСУ плохой погодой

Посол Украины в Лондоне объяснил задержку начала контрнаступления ВСУ плохой погодой

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление из-за плохих погодных условий, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», – объяснил дипломат в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил посол, Киев не намерен сообщать России точную дату и точное направление контрнаступления ВСУ.

Напомним, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются на май.

Как писал сайт KP.RU, на Украине резко изменился тон выступлений официальных лиц и экспертов по поводу грядущего контрнаступления ВСУ. Анонсы небывалых побед сменились более осторожной оценкой и умеренной риторикой. Однако это может быть просто «дымовой завесой», чтобы обмануть и «успокоить» Россию.