Посол Украины в Лондоне объяснил задержку начала контрнаступления ВСУ плохой погодой Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не могут начать контрнаступление из-за плохих погодных условий, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

«Погода не позволяет пока двигаться тяжелым танкам», – объяснил дипломат в интервью телеканалу Sky News.

Как отметил посол, Киев не намерен сообщать России точную дату и точное направление контрнаступления ВСУ.

Напомним, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются на май.

Как писал сайт KP.RU, на Украине резко изменился тон выступлений официальных лиц и экспертов по поводу грядущего контрнаступления ВСУ. Анонсы небывалых побед сменились более осторожной оценкой и умеренной риторикой. Однако это может быть просто «дымовой завесой», чтобы обмануть и «успокоить» Россию.