Сроки контрнаступления ВСУ в Запорожской области сдвигаются на май Фото: Александр КОЦ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области сдвигаются на май.

В беседе с РИА Новости Рогов пояснил, что сроки отодвигаются из-за того, что в регионе каждый день идут дожди, как следствие, передвижение военной техники по полям в таких условиях «крайне затруднительно».

«Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды», - объяснил глава движения «Мы вместе с Россией».

Он отметил, что российские военнослужащие готовы дать «сокрушительный отпор» украинским солдатам. Поэтому, по мнению Рогова, контрнаступление ВСУ может стать последним приказом, отданным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал сайт KP.RU, наступление, которое анонсировала Украина, по сути, является атакой западных стран. Такого мнения придерживается сенатор Алексей Пушков.

Ранее военкор Александр Коц написал, что главного направления удара у Украины нет, а есть план на каждое из направлений. Если где-то будет получаться продавливать, то в Киеве назовут это главным ударом, а остальные – отвлекающими, объяснял военкор.