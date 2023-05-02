Путин выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким модельера Вячеслава Зайцева, который умер в воскресенье, 30 апреля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев – талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлеченный своим призванием человек», – приводится текст послания на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, дизайнер многое сделал для развития отечественной индустрии моды и превратив ее в настоящее, высокое искусство. По словам Путина, работы Зайцева были самобытны и дарили людям праздник, радость и красоту.

Напомним, Зайев умер в воскресенье, 30 апреля, после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. По предварительным данным, его доставили в Щелковскую больницу с желудочно-кишечным кровотечением, где он и скончался.