МВД Украины считает без вести пропавшими в результате боевых действий 23 тысячи человек

Украина считает без вести пропавшими в результате боевых действий 23 тысячи человек Фото: Александр КОЦ

Около 23 тысяч человек считаются на Украине пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах – в результате боевых действий», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МВД Украины, с начала боевых действий на Украине пропавшими без вести считались десятки тысяч человек, однако большая часть из них была найдена.

Напомним, в апреле этого года на Украине заявляли, что по меньшей мере семь тысяч военнослужащих украинской армии числятся пропавшими без вести. В стране начали создавать электронный реестр пропавших без вести, и в этом месяце планируется начать принудительный отбор биоматериалов у бойцов Вооруженных сил Украины, чтобы ускорить процесс определения личности в случае их смерти.