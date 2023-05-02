Песков: условия зерновой сделки в отношении России не выполнены, а время «сжимается, как шагреневая кожа» Фото: REUTERS

Условия зерновой сделки, которые касаются российского агросектора, не были выполнены, а время «сжимается, как шагреневая кожа». Такое заявление во вторник, 2 мая, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора», - заявил представитель Кремля.

Напомним, зерновая сделка была продлена на 60 дней в марте текущего года, когда подтвердили также и ее пакетный характер. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, России продолжит добиваться снятия всех препятствий для поставок на мировые рынки своей сельхозпродукции, а в Кремле само продление договора назвали жестом доброй воли Москвы.