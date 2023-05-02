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НовостиПолитика2 мая 2023 12:56

Российские войска уничтожили до 290 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении

Украинские подразделения потеряли также танк, несколько бронированных машин и гаубицу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили до 290 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 290 военнослужащих и наемников ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили на Донецком направлении до 290 военнослужащих и наемников украинской армии, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 290 украинских военнослужащих и иностранных наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также гаубица Д-20», – рассказал он в ходе брифинга.

Кроме того, отметил генерал-лейтенант, штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска. В этом районе за сутки российская авиация совершила семь вылетов, а артиллерия выполнила 74 огневые задачи. Также российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Часова Яра, Богдановки и Григоровки в Донецкой народной республике.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны РФ заявило, что что «Южная» группировка ВС Росси на Донецком направлении уничтожила до 330 украинских военных, а также десять единиц техники и склад боеприпасов.