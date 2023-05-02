Авиация ВКС России уничтожила одно из ключевых предприятий ОПК Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм заявил, что удары авиации ВКС России по стратегическим военным объектам ВСУ могли повлиять на готовность Киева к запланированному контрнаступлению.

“Атака подчеркивает важность складов боеприпасов и объектов оборонной промышленности. <…> Она могла отразиться на подготовительных работах ВСУ к контрнаступлению”, – заявил эксперт в интервью изданию Newsweek.

В статье отмечено, что речь идет о поражении ключевого предприятия ОПК Украины, занимавшееся испытанием ракет “Нептун” и реактивных снарядов для РСЗО “Ольха-М”.

Напомним, украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. Как только запасы иссякнут, самолеты ВКС РФ смогут свободно атаковать глубокие тылы ВСУ, что может способствовать крупным успехам российской армии.

Недавно военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказал об еще одном “аргументе” ВКС России. По его мнению, российские беспилотники «Ланцет» и планирующие авиабомбы ФАБ-500 отодвинули украинскую артиллерию, проредили ПВО и могут серьезно повлиять на ход конфликта на Украине.