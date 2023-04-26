MW: Украина может остаться без ракет для систем ПВО к концу мая

К концу мая Украина может остаться без ракет для систем ПВО Фото: REUTERS

Издание Military Watch сообщило, что Пентагон обеспокоен дефицитом средств ПВО у Киева. Украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. По мнению авторов статьи, Россия получит полную свободу в воздухе и серьезно повлияет на возможности ВСУ в зоне конфликта.

Издание отмечает, что ранее украинское ПВО частично сдерживало применение Россией авиации, но как только запасы иссякнут, самолеты ВКС РФ смогут проникать вглубь Украины. По оценкам Пентагона, это произойдет примерно к концу мая и может способствовать крупным успехам российской армии.

Напомним, благодаря утечке секретных документов Пентагона американское издание Wall Street Journal сообщало о предстоящем истощении украинской ПВО еще в начале апреля. Спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат недавно признал, что на данный момент силы ПВО украинской армии не способны защитить всю территорию страны.

Издание Politico недавно сообщило, что инструкторы НАТО готовят украинских военных к предстоящему контрнаступлению в условиях минимальной огневой поддержки, вызванной неспособностью западных союзников Киева обеспечить все потребности ВСУ в боеприпасах.