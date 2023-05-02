Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Танцюры Фото: Александр КОЦ

Российские силы уничтожили автомобиль, в котором мог находиться командующий силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Игорь Танцюра, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр Бахмут был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра», – приводятся слова предпринимателя в Telegram-канале его пресс-службы.

В настоящее время информация о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ проверяется, добавил Пригожин.

Как писал сайт KP.RU, ранее бизнесмен заявил, что Вооруженные силы Украины собрали для контрнаступления около 200 тысяч человек, однако, вероятно, численность украинской группировки может быть выше – до 400 тысяч военнослужащих. Пригожин отметил, что недооценивать это обстоятельство нельзя.