Пригожин оценил собранную для контрнаступления группировку ВСУ в 200 тысяч человек Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины собрали для контрнаступления около 200 тысяч человек, вероятно, численность украинской группировки может быть выше, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин.

«У них собрано порядка 200 тысяч, по некоторым источникам, до 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя», – сказал предприниматель на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z».

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о возможном контрнаступлении на Артемовск.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ВСУ действительно готовятся к контрнаступлению, поэтому Киеву необходимы тяжелая техника и подготовленные резервы.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее описал все возможные сценарии анонсированного контрнаступления Киева и отметил бесперспективность планов Запада. Находясь на месте, он увидел не только готовность российских сил к отражению любых, даже внезапных атак противника, но и высокий моральный дух и «боевой азарт» бойцов ВС РФ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Киев ждет команду «фас», чтобы начать контрнаступление (подробнее)