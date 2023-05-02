Байден обсудил с лидерами Конгресса угрозу дефолта в США

В США могут объявить дефолт к началу лета 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Reuters сообщило, что президент США Джо Байден провел переговоры с несколькими лидерами Конгресса из-за угрозы дефолта в стране. Ранее американский Минфин предупреждал, что дефолт может произойти уже к 1 июня.

В статье отмечено, что если Вашингтон сможет выплатить пособия в начале лета, то в скором времени получит средства от налоговых платежей и с привлечением дополнительных займов сможет оплатить долги вплоть до июля.

Ранее партия Республиканцев представила в Палату представителей США закон о повышении лимита госдолга для избежания дефолта, однако в Белом доме допустили обсуждение нового потолка долга только при сокращении бюджета.

В Москве также внимательно следят за возможным дефолтом в США. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон и ранее находился на грани дефолта, но находил выход из сложных ситуаций.

Сайт KP.RU рассказывал, стоит ли ждать самый мощный в истории экономический кризис, что произойдет с рублем в случае дефолта в США, к чему стоит готовиться россиянам, а также как Америка может отсрочить свой дефолт, обанкротив Европу.