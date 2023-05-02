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НовостиПолитика2 мая 2023 15:40

Путин призвал развивать внутренний туризм

Это имеет большое значение и для экономики, и для социальной сферы, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин призвал развивать внутренний туризм

Путин призвал развивать внутренний туризм

Фото: REUTERS

Развитие путешествий внутри России очень важно для экономики страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Развитие внутреннего туризма очень важно и для экономики, и для социальной сферы. Очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации – это помогает сделать следующие шаги по развитию отрасли, делать ее более привлекательной», – сказал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин подписал два поручения о поддержке Крыма. Первое касается туризма. Судя по всему, экономику полуострова и Севастополя планируется развивать за счет курортов. На них пойдет часть бюджета нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Президент также распорядился, чтобы часть денег, полученных от продажи компаний из «недружественных государств», тоже шла на развитие туризма Крыма. Точнее в поручении сказано о «добровольных взносах в бюджет при совершении сделок».