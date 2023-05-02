Сябитова заявила, что после ухода Tinder из России женихи и невесты не останутся без пары Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Социальная сеть Tinder, принадлежащая компании Match Group, тоже прекратит работу в России. По такому пути пошли многие зарубежные социальные сети и вот популярное приложение для знакомств тоже объявило о прекращении работы. Сервис намерен уйти из России к концу июня 2023 года.

Известная сваха и телеведущая Роза Сябитова уверена, что это не принесет россиянам никаких проблем. Страхи, что можно не найти свою вторую половинку, преждевременны.

Ведущая шоу «Давай поженимся» заявляет, что есть множество других способов познакомиться. А в случае с Tinder, можно будет уберечься от мошенников.

- Правило успешного знакомства – искать партнера надо с позиции выбора, а не с позиции скудности. Другими словами, нельзя голодным ходить в магазин, - говорит она «Абзацу».

Интернет, по мнению свахи, это способ быстро получить информацию о человеке. Но после обмена минимальными сведениями, нужно выходить в реальность.

- Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder – ничего не произошло вообще, – заявила Сябитова.

Она отметила, что познакомиться можно в различных группах, не стоит игнорировать общественные мероприятия и отказываться от посиделок у друзей, если они предлагают с кем-то познакомить.

Еще один хороший вариант – это брачные агентства.