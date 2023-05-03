Патрушев заявил, что в планы США не входит сохранение Украины в качестве государства Фото: REUTERS

Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы США, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

По его словам, Украина необходима США «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Он подчеркнул, что «30 лет потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое».

«А сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца. При этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит», - отметил Патрушев.

Как писал сайт KP.RU, Николай Патрушев сообщил, что все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней.

«Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России», - сказал Патрушев.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что страны Запада пытаются подорвать единство России. Над этой задачей, по его словам, работают институты в США и Европе.