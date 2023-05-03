В России сократилась добыча газа в первом квартале 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в первом квартале текущего года добыча газа упала на 10% год к году - 180 млрд кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в марте этого года добыча снизилась на 10% - до 61 млрд кубометров. Как отмечается, основной объем снижения приходится на «Газпром». Кроме того, отмечается, что объем добычи «прочих недропользователей» в первом квартале текущего года упал на 18% - до 117 млрд кубометров, а в марте - также на 18% - до 39 млрд кубометров.

Сообщается, что в первом квартале «Газпром нефть» также сокращала свою добычу на 18%, до 8,6 млрд кубометров, а в марте сокращения составили 22%, до 2,3 млрд кубометров. В «Газпроме» такие данные комментировать не стали.

Крупнейший независимый производитель НОВАТЭК за первый квартал 2023 добыл 20 млрд кубометров, что напротив на 1% больше, чем годом ранее.

Напомним, в этот понедельник, 1 мая, девять стран ОПЕК+, в том числе и Россия, начали добровольное снижение добычи нефти до конца этого года. Как сообщалось, общий объем снижения производства должен быть на уровне 1,66 млн баррелей в сутки.