Украинские власти заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

На Украине заявили об атаке на нефтебазу в Кропивницком, которая произошла в ночь со 2 на 3 мая. Информации о повреждениях уточняется. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

Также ряд украинских СМИ публиковали информацию о взрывах в Черниговской и Сумской областях.

Райкович сообщил, что примерно в 03:00 три беспилотника атаковали нефтебазу, а в результате этого люди не пострадали. По его словам, ликвидация последствий началась сразу, а все службы оперативно начали работать.

Ранее KP.RU рассказывал, что в большинстве областей Украины ночью первого мая была объявлена воздушная тревога. В основном она была объявлена в восточной и центральной части страны.

Напомним, что удары по Украине Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по особо важным объектам оборонной промышленности, энергетики и военного управления и связи по всей стране.