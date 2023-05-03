ФНС приостановила все операции по банковским счетам певицы Инстасамки Фото: из соцсетей

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам блогерши Инстасамки. передает Mash.

Певица и блогер Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, ранее попадала под проверки органов прокуратуры и Следственного Комитет по делам, которые не связаны с экономическими преступлениями. Девушку проверяли на предмет пагубного влияния на детскую психику, а также склонение к проституции.

Как сообщается, на данный момент деятельность певицы проверяет ФНС. Сообщалось, что она попала в «черный список» инфоцыган - блогеров, своими финансовыми привычками привлекающих внимание Министерства внутренних дел. Как сообщается, сейчас ее проверяют на неуплату налогов, а также незаконную легализацию денежных средств.

Напомним, днем ранее, 2 мая, появилась сообщение, что ФНС заблокировала счета двух компаний супермодели и блогера Оксаны Самойловой. Как отмечается, в декларациях предприятий за прошлый года была указана нулевая выручка.