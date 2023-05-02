ФНС заблокировала счета двух компаний блогера Оксаны Самойловой Фото: соцсети

Счета двух компаний супермодели и блогера Оксаны Самойловой были заблокированы Федеральной налоговой службой.

Как передает «КП – Коми», ФНС решила заблокировать счета женщины из-за того, что за 2022 год в документах компаний была указана нулевая выручка. Налоговая решила проверить достоверность этой информации.

Самойлова фигурирует в списке 32 блогеров и стримеров, которых проверяют на возможное сокрытие доходов. В настоящее время она находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, ранее стало известно, что ФНС России совместно с сотрудниками правоохранительных органов может проверить Ксению Собчак, Дарью Зотееву, известную как Инстасамка, а также ведущую Ксению Бородину и супругу рэппера Джигана Оксану Самойлову на неуплату налогов.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Пресненский суд вынес отправил под домашний арест блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.